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`Проблема насилия над женщинами важнее Нетаниягу` | Фото:06.10 16:07   MIGnews.com

"Проблема насилия над женщинами важнее Нетаниягу"

Министр связи Давид Амсалем, комментируя убийство Михаль Селы собственным мужем, заявил в воскресенье, 6 октября, что у полиции будет больше времени для борьбы с насилием в отношении женщин, если они не будут отдавать приоритет уголовным расследованиям премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Я думаю, что израильская полиция должна удвоить свои усилия. Это не просто вопрос бюджета, это вопрос приоритетов", - сказал Амсалем в интервью 12-му каналу. "Полиция должна решить, является ли их первоочередной задачей расследование сигар премьер-министра или эти вопросы."

32-летняя Михаль Села была убита собственным мужем в Моце 3 октября. Её тело было обнаружено в доме в Иерусалиме рано утром в пятницу. Полиция заявила, что ранее не поступало жалоб о домашнем насилии из их дома или от соседей.

В Израиле в 2019 году было убито 12 женщин, сообщает новостной сайт Walla. В прошлом году 25 женщин были убиты во время инцидентов, связанных с насилием в семье, что является самым высоким показателем за последние годы. Эти данные вызвали серию протестов и призывов к властям принять меры против растущего числа случаев насилия в отношении женщин в Израиле.

Многие из жертв подавали жалобы в полицию до убийства, опасаясь за свою безопасность.

В воскресенье адвокаты Нетаниягу прибыли в штаб-квартиру министерства юстиции в Иерусалиме на третий день предварительных слушаний в ходе трех расследований коррупции. Во всех трех случаях Нетаниягу подозревают в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также во взяточничестве.


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