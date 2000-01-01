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Гидрометцентр рассказал о сокращении зимнего периода 07.10 03:26   MIGnews.com

Гидрометцентр рассказал о сокращении зимнего периода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» отметил, что в средней полосе России наблюдается постепенное сокращение зимнего периода и увеличение летнего, передает Russia Today.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле, потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух, поэтому сильные колебания температур — редкость», — пояснил он.

По его словам, постепенно уменьшается промежуток времени между переходом температуры воздуха от устойчиво отрицательных к стабильно положительным значениям.

Кроме того, в зимние месяцы наблюдается стремительное повышение средних температурных показателей.

В частности, в Москве за последние годы средняя температура воздуха в январе увеличилась на 2 °С.

При этом похожая тенденция происходит и в летнее время, однако проявляется не так интенсивно.

Ранее синоптики пообещали, что в грядущую зиму на большинстве территории России ожидается близкая к показателям средних многолетних значений температура.

При этом, по прогнозам Гидрометцентра, на севере России возможны аномалии со знаком плюс, а на юге — со знаком минус.


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