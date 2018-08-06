Моссад обвинили в убийстве сирийского ракетчика

Как известно, Асбар был старшим научным руководителем Сирийского научно-исследовательского центра, известного под названием CERS. В 2017 году Департамент казначейства США ввел экономические санкции почти для 300 сотрудников CERS - Вашингтон обвинил их в повторном использовании правительством Сирии химоружия против повстанцев и гражданских лиц. В свою очередь, ЕС, власти Франции и Британии также ввели санкции в отношении CERS и его сотрудников.
IntelNews уточняет, что машина ученого взорвалась от бомбы, которая была помещена в подголовник его автокресла и была детонирована дистанционно. Батальон Абу Амара взял на себя ответственность за убийство Асбара. Только вот, в публикации газеты "Аль-Ватан" говорится о том, что разведка Израиля Моссад несет ответственность за смерть Асбара. В свою очередь, официальные лица Израиля отрицают причастность к смерти.
"Каждый день на Ближнем Востоке происходят сотни взрывов и предотвращение десятков. Каждый раз, когда они пытаются обвинить Израиль, мы не будем воспринимать это слишком серьезно", - заявил глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман.