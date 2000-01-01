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Фото из архива 06.08 21:09   MIGnews.com

Европейцев осудили за участие в ИГ

22-летнюю немку Надию К. и 58-летнего француза, чье имя не называется, приговорили к пожизненному заключению в Тюрьме Багдада, Ирак, за участие в террористической организации "Исламское государство".

По информации DW, гражданка Германии год назад обвинялась иракскими властями в незаконном проникновении на территорию страны, а ее мать по имени Лакия получила наказание в виде смертной казни за совершенные преступления на стороне террористов, однако позже ее приговор сменили на пожизненное заключение. Агентство отмечает, что семья перебралась в Германию из Марокко.

Ранее Федеральное ведомство Германии по охране конституции заявило, что считает детей, выросших в мусульманской среде, потенциально опасными. По словам представителя службы, дети, выросшие в исламской семье, "с рождения воспитываются с экстремистским мировоззрением, которое узаконивает насилие против других и уничижает всех, кто не к принадлежит к их кругу".

В связи с этим, было предложено осуществлять особый контроль над развитием детей до 14 лет, чьи родители прибыли из исламских стран для раннего выявления угрозы в подрастающем поколении Европы.


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