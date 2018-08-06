Скончалась мать Владимира Винокура

В ответ на такую новость, коллега Винокура Евгений Петросян написал: "Соболезную! Крепись, Володя! Царство небесное твоей матушке! Мы ее никогда не забудем! В душе она будет с тобой всегда. Пишу из самолета, сейчас взлетаю. Там, в облаках, я мысленно с тобой".
Кроме того, ведущего поддержали остальные коллеги и фанаты, выразив свои соболезнования и скорбь. По сообщению Сosmo, Анна Винокур всю жизнь работала учительницей русского языка и литературы в школе, смотрела абсолютно все передачи сына и оставалась оптимисткой, несмотря на то, что за свою жизнь потеряла мужа и старшего сына.