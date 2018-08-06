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скриншот с видео YouTube 06.08 19:15   MIGnews.com

Скончалась мать Владимира Винокура

Мать известного советского и российского юмориста и телеведущего Владимира Винокура, Анна, умерла на 97 году жизни. Об этом артист сообщил своим подписчикам в соцсети.

"Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная", - написал ведущий на своей странице в Instagram.

В ответ на такую новость, коллега Винокура Евгений Петросян написал: "Соболезную! Крепись, Володя! Царство небесное твоей матушке! Мы ее никогда не забудем! В душе она будет с тобой всегда. Пишу из самолета, сейчас взлетаю. Там, в облаках, я мысленно с тобой".

Кроме того, ведущего поддержали остальные коллеги и фанаты, выразив свои соболезнования и скорбь. По сообщению Сosmo, Анна Винокур всю жизнь работала учительницей русского языка и литературы в школе, смотрела абсолютно все передачи сына и оставалась оптимисткой, несмотря на то, что за свою жизнь потеряла мужа и старшего сына.


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