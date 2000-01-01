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Фото из Twitter: Sutopo_PN 06.08 18:08   MIGnews.com

В Индонезии прошло мощное землетрясение

Вследствие землетрясения силой в 7 баллов на индонезийском острове Ломбок и прилежащих к нему, погибло около ста человек, разрушена инфраструктура нескольких островов, а тысячи туристов ждут эвакуации. Об этом сообщили на ВВС.

"На месте разрушения мечети работают спасатели и техника. Из-под завалов извлекают людей", - сообщил в соцсети Twitter сотрудник местной службы спасения.


Последствиями стихии стали жертвы 98 человек, и эта цифра растет, так как многие продолжают ожидать спасателей под завалами. Также произошел сбой электроснабжения острова, на северном побережье частично или полностью были разрушены десятки домов, а в соседних с Ломбоком туристических курортах пострадали десятки туристов, разрушены отели. Толчок почувствовали даже на главном острове страны - Бали. Несмотря на все разрушения, местный аэропорт продолжает работу.

На место происшествия было направлено два корабля ВМФ Индонезии и три самолета C-130 Hercules. Они перевозят пострадавшим и оставшимся без жилья гуманитарную помощь, так как эвакуировать всех не представляется возможным - страна не обладает таким количеством транспорта, а на автомобиле добраться к пострадавшим от землетрясения районам невозможно.


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