Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото: Telegram - https://t.me/oldlentach 06.08 16:03   MIGnews.com

Гигантский взрыв у аэропорта Болоньи

Около итальянского аэропорта Болонья произошел взрыв, создавший огненный столб. Источники сообщают, что причиной стало масштабное ДТП с участием цистерны с легковоспламеняющимися веществами.

По информации НТВ, огненный столб образовался вследствие ДТП на трассе около аэропорта Болоньи.

В свою очередь, "Рамлер/Новости" утверждает, что взорвалась автоцистерна, пострадало несколько человек, однако точное количество и и их состояние неизвестно. Кроме того, на место уже прибыли пожарные, бригады скорой помощи и полицейский вертолет, джвижение на участке заблокировано.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:42
Встреча Эрика с Весельницкой не беспокоит президента США
16:26
ВВС ЦАХАЛа атаковали поджигателей в Газе
15:57
Яир Нетаниягу - против "большевистских леваков"
15:10
Пожар чуть не уничтожил остров Бьерке  
14:39
Жара вынудила армию Швейцарии изменить режим службы
14:13
ЕС сохранит каналы финасовых связей с Ираном
13:48
Дети исламистов - угроза Германии
13:48
158 новых репатриантов закончили курс подготовки к армии
13:16
ФАТХ обвинили в попытке сорвать перемирие с Израилем
12:49
Помощницу Сандерса задержали на границе Израиля и Египта
12:46
Исраэль Кац: Иран либо примет требования США, либо падет
12:29
Эстонцы стали меньше использовать пластиковые пакеты
12:07
Эхуд Барак призвал идти на войну с высоко поднятой головой
11:22
Нетаниягу: никто не посягает на равенство израильтян
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus