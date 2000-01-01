Гигантский взрыв у аэропорта Болоньи

Около итальянского аэропорта Болонья произошел взрыв, создавший огненный столб. Источники сообщают, что причиной стало масштабное ДТП с участием цистерны с легковоспламеняющимися веществами.
По информации НТВ, огненный столб образовался вследствие ДТП на трассе около аэропорта Болоньи.
В свою очередь, "Рамлер/Новости" утверждает, что взорвалась автоцистерна, пострадало несколько человек, однако точное количество и и их состояние неизвестно. Кроме того, на место уже прибыли пожарные, бригады скорой помощи и полицейский вертолет, джвижение на участке заблокировано.