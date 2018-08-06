06.08 15:10 MIGnews.com
Пожар чуть не уничтожил остров Бьерке
На шведском острове Бьерке вспыхнул пожар в результате запуска сигнальной ракеты неизвестным. Была поднята тревога, а жителям главного поселения острова приказали эвакуироваться.
Пламя вспыхнуло в незаселенной местности, но быстро распространилось в сторону домов.
Между Бьерке и материком нет моста, поэтому для помощи пожарным был запланирован дополнительный паром, пишет The Local
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Не ясно, сколько людей покинули этот район, но те, кто это сделал, были перемещены на юг острова. Позже вечером, 5 августа многим разрешили вернуться домой.
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