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Пожар чуть не уничтожил остров Бьерке 06.08 15:10   MIGnews.com

Пожар чуть не уничтожил остров Бьерке

На шведском острове Бьерке вспыхнул пожар в результате запуска сигнальной ракеты неизвестным. Была поднята тревога, а жителям главного поселения острова приказали эвакуироваться.

Пламя вспыхнуло в незаселенной местности, но быстро распространилось в сторону домов.

Между Бьерке и материком нет моста, поэтому для помощи пожарным был запланирован дополнительный паром, пишет The Local.

Не ясно, сколько людей покинули этот район, но те, кто это сделал, были перемещены на юг острова. Позже вечером, 5 августа многим разрешили вернуться домой.


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