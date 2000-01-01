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Жара вынудила армию Швейцарии изменить режим службы 06.08 14:39   MIGnews.com

Жара вынудила армию Швейцарии изменить режим службы

В Швейцарии танки перешли на ночной режим службы, а военные изменили график активности из-за чрезвычайно жаркой погоды этим летом.

Представитель армии заявил, что танковые подразделения переходят на ночную службу, чтобы защитить покрытие дорог.

Поскольку из-за жары асфальт размягчается, 57-тонные военные машины больше не могут передвигаться по всем типам дорог в дневное время: танки могут оставлять дыры и следы, пишет DPA.

Нынешний температурный рекорд в Швейцарии был зафиксирован в воскресенье: столбик термометра поднялся до 36,2 градусов по Цельсию на юго-западе страны.

Армия также адаптируется к жаре, перенося наиболее энергозатратные занятия на утреннее или вечернее время. Рекомендовано позволять солдатам брать перерывы, чтобы утолить жажду, и следить за потреблением ими воды.


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