Жара вынудила армию Швейцарии изменить режим службы
В Швейцарии танки перешли на ночной режим службы, а военные изменили график активности из-за чрезвычайно жаркой погоды этим летом.
Представитель армии заявил, что танковые подразделения переходят на ночную службу, чтобы защитить покрытие дорог.
Поскольку из-за жары асфальт размягчается, 57-тонные военные машины больше не могут передвигаться по всем типам дорог в дневное время: танки могут оставлять дыры и следы, пишет DPA.
Нынешний температурный рекорд в Швейцарии был зафиксирован в воскресенье: столбик термометра поднялся до 36,2 градусов по Цельсию на юго-западе страны.
Армия также адаптируется к жаре, перенося наиболее энергозатратные занятия на утреннее или вечернее время. Рекомендовано позволять солдатам брать перерывы, чтобы утолить жажду, и следить за потреблением ими воды.