Американка дралась за место в бизнес-классе

Гражданка США подралась с персоналом самолета за кресло в бизнес-классе, после чего ее сняли с воздушного судна. Она отказывалась его покинуть, несмотря на то, что у нее был куплен билет в экономкласс.
Стюардессам пришлось силой выводить женщину из бизнес-класса. Пассажиры самолета тем временем засняли происходящее на видео.
Американка вначале обвинила Korean Air в том, что они украли ее паспорт. Позже она начала выкрикивать призывы к ядерному разоружению, пишет Newsweek.
Персонал был вынужден привязать женщину ремнем к креслу-каталке, чтобы вывести ее из самолета.