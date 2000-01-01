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Американка дралась за место в бизнес-классе 06.08 23:13   MIGnews.com

Американка дралась за место в бизнес-классе

Гражданка США подралась с персоналом самолета за кресло в бизнес-классе, после чего ее сняли с воздушного судна. Она отказывалась его покинуть, несмотря на то, что у нее был куплен билет в экономкласс.

Стюардессам пришлось силой выводить женщину из бизнес-класса. Пассажиры самолета тем временем засняли происходящее на видео.

Американка вначале обвинила Korean Air в том, что они украли ее паспорт. Позже она начала выкрикивать призывы к ядерному разоружению, пишет Newsweek.

Персонал был вынужден привязать женщину ремнем к креслу-каталке, чтобы вывести ее из самолета.


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