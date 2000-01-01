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Циммерман и ее подруге устроили политический допрос 06.08 12:49   MIGnews.com

Помощницу Сандерса задержали на границе Израиля и Египта

Активистка, экс-советник сенатора Берни Сандерса Симона Циммерман была задержана в воскресенье вечером на переходе Таба между Израилем и Египтом.

Циммерман, работающаяв организации Гиши, заявила, что представители Шабак поинтересовались, почему она приехала в Израиль для работы с палестинскими арабами, а не с евреями, и каковы ее политические взгляды, пишет IsraelNationalNews.

Циммерман и Эбби Киршбаум спрашивали, что они думают о премьер-министре Израиля. Спустя три часа их впустили в Израиль.

Глава Мерец Тамар Зандберг прокомментировала инцидент. По ее словам, политические допросы на границе должны прекратиться. Израиль не является полицейским государством, а Шабак не является частной полицией.


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