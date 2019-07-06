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Поджог дома воспитательницы: в Рош Аин отменили протесты 06.07 09:55   MIGnews.com

Поджог дома воспитательницы: в Рош Аин отменили протесты

После сильного пожара, начавшегося  в доме воспитательницы Кармель Мауда, обвиняющейся в издевательствах над младенцами, в Рош Аин отменена демонстрация родителей.

Демонстрация должна была пройти у дома Мауда на исходе субботы.

Родители заявили, что не имеют никакого отношения к поджогу.

В результате поджога загорелся соседний дом. Ицик, сосед Мауда, говорит: “У меня в доме - пять детей. Они были в полной истерике”. Во время тушения пожара были эвакированы несколько соседних домов.





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