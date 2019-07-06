06.07 09:55 MIGnews.com

Поджог дома воспитательницы: в Рош Аин отменили протесты

חשד להצתה בראש העין: כוחות הכיבוי מטפלים בשריפה שפרצה בביתה של הגננת החשודה בהתעללות. בבית פעל גם גן הילדים שבו על פי החשד אירעו המקרים. מספר בתים סמוכים פונו, אין נפגעים@rom_lior (צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/ey7EC3ZvZ3 — כאן חדשות (@kann_news) July 6, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





После сильного пожара, начавшегося в доме воспитательницы Кармель Мауда, обвиняющейся в издевательствах над младенцами, в Рош Аин отменена демонстрация родителей.Демонстрация должна была пройти у дома Мауда на исходе субботы.Родители заявили, что не имеют никакого отношения к поджогу.В результате поджога загорелся соседний дом. Ицик, сосед Мауда, говорит: “У меня в доме - пять детей. Они были в полной истерике”. Во время тушения пожара были эвакированы несколько соседних домов.