06.07 09:30 MIGnews.com

Сильнейшее землетрясение в Калифорнии, есть пострадавшие

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).Толчки были зарегистрированы 5 июля в 20:19 по местному времени на глубине десяти километров. Ближайшим к эпицентру поселком был калифорнийский Сирлс Вэлли.В результате разрушены здания, дороги, есть несколько раненых. Основные разрушения пришлись на город Риджкрест, рядом с которым произошло предыдущее землетрясение.Магнитуда предыдущего землетрясения составила 6,4 балла. Оно стало сильнейшим за последние 25 лет. После самого сильного толчка произошло четыре более слабых магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2.