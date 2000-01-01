Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сильнейшее землетрясение в Калифорнии, есть пострадавшие | Фото: AFP06.07 09:30   MIGnews.com

Сильнейшее землетрясение в Калифорнии, есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчки были зарегистрированы 5 июля в 20:19 по местному времени на глубине десяти километров. Ближайшим к эпицентру поселком был калифорнийский Сирлс Вэлли.

В результате разрушены здания, дороги, есть несколько раненых. Основные разрушения пришлись на город Риджкрест, рядом с которым произошло предыдущее землетрясение.

Магнитуда предыдущего землетрясения составила 6,4 балла. Оно стало сильнейшим за последние 25 лет. После самого сильного толчка произошло четыре более слабых магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:35
Беспорядки на границе с Газой: 40 палестинцев пострадали
11:12
Тегеран обещает симметричный ответ нарушителям СВПД
11:05
В Израиле открывается Международная олимпиада по физике
10:50
В Греции задержали 5.2 тонны «наркотика джихадистов»
10:02
Моше Фейглин: союз с Беннетом, военный контроль над Газой
09:55
Поджог дома воспитательницы: в Рош Аин отменили протесты  
09:29
Дом воспитательницы издевавшейся над детьми подожгли
07:08
Израильские мобильные операторы мало инвестируют в 5G
04:33
На помойке Лондона найдена "мечта террориста"
02:11
10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением
01:07
В официальной рекламе Google замечен русский мат
00:02
Британская система распознавания лиц ошибается в 81% случаев
23:02
Германия оштрафовала Facebook на 2 млн евро
22:03
Парализованные руки можно восстановить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus