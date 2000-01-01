07.07 04:32 MIGnews.com

Канадские шахтеры наткнулись на древнего морского монстра

RTMP in the news: Last week, a crew of our technicians collected a mosasaur specimen from an Ammolite mine near Lethbridge. Via @cbccalgary: https://t.co/CUaSn1zNWB pic.twitter.com/84cGVAPmCg — Royal Tyrrell Museum of Palaeontology (@RoyalTyrrell) 25 июня 2019 г.

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Шахетры, добывающие аммолит на шахте близ Летбриджа в прошлом месяце обнаружили останки мозазавра, который жил в эпоху динозавров около 70 миллионов лет назад.Мозазавр доминировал в морях, когда большая часть планеты была океаном, сказал директор по управлению ресурсами Королевского музея палеонтологии Тиррелла Дэн Спивак."Он все еще в значительной степени заключен в скале, но, судя по тому, что мы видели у других подобных животных, это крупная морская рептилия", - сказал Спивак. "Он немного похож на плавучего комодского дракона, может быть, с более острым носом".Рудокопы, которые искали кусочки радужного аммолита, из которого можно было бы сделать украшения, копали у формации Медвежья Лапа. Около одной или двух окаменелых морских рептилий в год были обнаружены на этом месте, поэтому недавняя находка не стала полной неожиданностью. Но редко случается находка почти полного скелета.Когда шахтеры обнаружили окаменелость мозазавра, они немедленно прекратили работу и позвонили в Королевский музей Тирелла, центр палеонтологических исследований, известный своей коллекцией из более чем 130 000 окаменелостей.