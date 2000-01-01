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Канадские шахтеры наткнулись на древнего морского монстра 07.07 04:32   MIGnews.com

Канадские шахтеры наткнулись на древнего морского монстра

Шахетры, добывающие аммолит на шахте близ Летбриджа в прошлом месяце обнаружили останки мозазавра, который жил в эпоху динозавров около 70 миллионов лет назад.

Мозазавр доминировал в морях, когда большая часть планеты была океаном, сказал директор по управлению ресурсами Королевского музея палеонтологии Тиррелла Дэн Спивак.

"Он все еще в значительной степени заключен в скале, но, судя по тому, что мы видели у других подобных животных, это крупная морская рептилия", - сказал Спивак. "Он немного похож на плавучего комодского дракона, может быть, с более острым носом".




Рудокопы, которые искали кусочки радужного аммолита, из которого можно было бы сделать украшения, копали у формации Медвежья Лапа. Около одной или двух окаменелых морских рептилий в год были обнаружены на этом месте, поэтому недавняя находка не стала полной неожиданностью. Но редко случается находка почти полного скелета.

Когда шахтеры обнаружили окаменелость мозазавра, они немедленно прекратили работу и позвонили в Королевский музей Тирелла, центр палеонтологических исследований, известный своей коллекцией из более чем 130 000 окаменелостей.


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