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В Великобритании разорвалось кольцо `современного рабства` 07.07 03:22   MIGnews.com

В Великобритании разорвалось кольцо "современного рабства"

Подробности о том, что прокуроры назвали одним из крупнейших когда-либо современных рабовладельческих колец Великобритании, появились после вынесения приговора восьми обвиняемым родом из Польши.

Прокуроры говорят, что более 400 жертв были вынуждены работать за мизерную зарплату, в то время как их хозяева заработали около 2 миллионов фунтов (2,5 миллиона долларов) и жили в роскошных условиях.

Группа охотилась на бездомных, бывших заключенных и алкоголиков в Польше и заманивала их в Великобританию ложными обещаниями хорошо оплачиваемой работы. Некоторым платили меньше 1 доллара за день работы и содержали в ужасных и антисанитарных условиях.

Пять мужчин и три женщины родом из Польши были осуждены за современные преступления, связанные с рабством и отмыванием денег.

Присяжные заседатели в двух отдельных судебных процессах в Бирмингемском коронном суде заслушали показания более 90 жертв, с указанием на то, что по крайней мере еще 350 были проданы преступной группировкой.

Жертвы сообщали, что их заставляли мыться в канале, потому что у них не было доступа к пресной воде, им приходилось затыкать дырявые туалеты одеялами и простынями и получать еду из столовых и продуктовых банков, потому что их зарплата была мизерной.


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