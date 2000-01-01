07.07 03:22 MIGnews.com

В Великобритании разорвалось кольцо "современного рабства"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Подробности о том, что прокуроры назвали одним из крупнейших когда-либо современных рабовладельческих колец Великобритании, появились после вынесения приговора восьми обвиняемым родом из Польши.Прокуроры говорят, что более 400 жертв были вынуждены работать за мизерную зарплату, в то время как их хозяева заработали около 2 миллионов фунтов (2,5 миллиона долларов) и жили в роскошных условиях.Группа охотилась на бездомных, бывших заключенных и алкоголиков в Польше и заманивала их в Великобританию ложными обещаниями хорошо оплачиваемой работы. Некоторым платили меньше 1 доллара за день работы и содержали в ужасных и антисанитарных условиях.Пять мужчин и три женщины родом из Польши были осуждены за современные преступления, связанные с рабством и отмыванием денег.Присяжные заседатели в двух отдельных судебных процессах в Бирмингемском коронном суде заслушали показания более 90 жертв, с указанием на то, что по крайней мере еще 350 были проданы преступной группировкой.Жертвы сообщали, что их заставляли мыться в канале, потому что у них не было доступа к пресной воде, им приходилось затыкать дырявые туалеты одеялами и простынями и получать еду из столовых и продуктовых банков, потому что их зарплата была мизерной.