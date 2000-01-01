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В Калифорнии произошло мощное землетрясение 06.07 20:42   MIGnews.com

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В пятницу, 5 июля, в Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Это чрезвычайное происшествие вызвало многочисленные пожары, повреждения шоссе и зданий. Начальник полиции Риджкреста Джед Маклафлин сказал, что до сих пор сообщалось только о незначительных травмах. Также есть несколько сообщений о травмах, несмотря на толчок восьмикратной силы.

Землетрясение произошло около 8:20 вечера недалеко от города Риджкрест к югу от Национального парка Долина смерти, примерно в 202 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса, по данным Геологической службы США.

За ним последовали по крайней мере 16 ударных волн магнитудой 4 или выше, рассказали в службе, которая также предупредила о 50-процентной или лучшей вероятности еще одного землетрясения магнитудой 6 в ближайшие дни.


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