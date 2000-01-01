06.07 19:12 MIGnews.com

Поджог дома работницы детсада, которая издевалась над детьми

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В субботу вечером, 6 июля, поступило сообщение о том, что горит дом Карамел Мауда – работницы детсада, которая снимала на видео жестокое обращение со своими воспитанниками. Полиция подозревает о том, что это был поджог.Ранее видеозаписи, на которых запечатлены сцены насилия и издевательства над малышами, просочились в социальные сети. К слову, снимала их сама Мауда. Теперь полиция рассматривает несколько версий случившегося, одна из которых – поджог устроили из мести родители.Очевидцы сообщают, что рано утром были слышны звуки подъезжающего автомобиля. После этого послышались негромкие взрывы, после которых дом охватило огнем.Семья мучительницы вместе с ней выбежали из дома к соседям, увидев огонь. Пожарные оперативно потушили пламя вскоре после случившегося.