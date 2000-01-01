Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Поджог дома работницы детсада, которая издевалась над детьми 06.07 19:12   MIGnews.com

Поджог дома работницы детсада, которая издевалась над детьми

В субботу вечером, 6 июля, поступило сообщение о том, что горит дом Карамел Мауда – работницы детсада, которая снимала на видео жестокое обращение со своими воспитанниками. Полиция подозревает о том, что это был поджог.

Ранее видеозаписи, на которых запечатлены сцены насилия и издевательства над малышами, просочились в социальные сети. К слову, снимала их сама Мауда. Теперь полиция рассматривает несколько версий случившегося, одна из которых – поджог устроили из мести родители.

Очевидцы сообщают, что рано утром были слышны звуки подъезжающего автомобиля. После этого послышались негромкие взрывы, после которых дом охватило огнем.

Семья мучительницы вместе с ней выбежали из дома к соседям, увидев огонь. Пожарные оперативно потушили пламя вскоре после случившегося.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:42
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
20:00
В Иордании хотят ограничить владение огнестрельным оружием
18:35
Эли Авидар: Поезда должны ходить и в субботу
17:50
Экс-министр Норвегии осужден за сексуальное насилие
17:05
Популярными VPN-сервисами владеют Китайские фирмы
16:22
Мгновенная карма: поджигатель синагоги сам чуть не сгорел
15:41
Иран отрицает захват британского нефтяного танкера
14:52
RwandAir запускает сервис для помощи больным детям
14:43
Руины Вавилона в Ираке стали частью наследия ЮНЕСКО
14:14
Израильский производитель пива оказался в центре скандала
14:05
Активисты BDS призывают Джей Ло отменить шоу в Израиле
13:17
Взрыв в Азербайджане унес жизни двух военных
13:05
Корейская комедия откроет кинофестиваль в Иерусалиме
12:27
Украинская синагога получила посвященный ей свиток Торы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus