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Экс-министр Норвегии осужден за сексуальное насилие 06.07 17:50   MIGnews.com

Экс-министр Норвегии осужден за сексуальное насилие

72-летний Свейн Людвигсен был признан виновным в злоупотреблении своим положением в качестве губернатора области и использовании уязвимого положения трех молодых людей, которые просили убежища. Они считают, что их ответ на требования Людвигсена о сексе может привести либо к депортации, либо к получению постоянного места жительства. Людвигсен настаивал на своей невиновности и пообещал подать апелляцию.

Мужчины в возрасте 25, 26 и 34 лет рассказали суду, что они впервые встретились с Людвигсеном, когда он был губернатором Тромса, и что он предложил им жилье и работу в обмен на сексуальные услуги. Это все происходило в графстве Тромс в период с 2011 по 2017 годы.

В своем вердикте суд заявил, что подсудимый умышленно воспользовался своим статусом для совершения сексуальных преступлений. Он знал, что существует опасение, что как он, как глава округа может лишить гражданства просителя убежища.


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