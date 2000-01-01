06.07 17:50 MIGnews.com

Экс-министр Норвегии осужден за сексуальное насилие

Поделиться

Все по теме

Комментарии





72-летний Свейн Людвигсен был признан виновным в злоупотреблении своим положением в качестве губернатора области и использовании уязвимого положения трех молодых людей, которые просили убежища. Они считают, что их ответ на требования Людвигсена о сексе может привести либо к депортации, либо к получению постоянного места жительства. Людвигсен настаивал на своей невиновности и пообещал подать апелляцию.Мужчины в возрасте 25, 26 и 34 лет рассказали суду, что они впервые встретились с Людвигсеном, когда он был губернатором Тромса, и что он предложил им жилье и работу в обмен на сексуальные услуги. Это все происходило в графстве Тромс в период с 2011 по 2017 годы.В своем вердикте суд заявил, что подсудимый умышленно воспользовался своим статусом для совершения сексуальных преступлений. Он знал, что существует опасение, что как он, как глава округа может лишить гражданства просителя убежища.