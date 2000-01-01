06.07 16:22 MIGnews.com

Мгновенная карма: поджигатель синагоги сам чуть не сгорел

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В Великобританском городке Девон, в Центральном Экстере на днях произошел пожар в местной синагоге. Все события были запечатлены на наружную камеру наблюдения.51-летний Тристан Морган был пойман с поличным после того как попытался поджечь религиозное здание. Камера четко зафиксировала момент подготовки преступления – мужчина принес бензин и заливал его в здание, а после поджег.Однако сейчас следствие не ведется – ультраправый экстремист с "глубоко укоренившимися антисемитскими убеждениями" получил некоторые увечья и получил больничную отсрочку.На суде показали кадры с места преступления, на которых видно, как мужчина готовится к поджогу, после виден момент самого заливания бензина в здание. На следующих кадрах видно, как преступник кидает спичку в уже "подготовленное" место, однако в лицо ему тут же вырывается волна пламени, от чего он пятится назад и после скрывается с места преступления.