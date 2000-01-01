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Иран отрицает захват британского нефтяного танкера 06.07 15:41   MIGnews.com

Иран отрицает захват британского нефтяного танкера

В субботу, 6 июля, Иран официально опроверг сообщения о захвате британского танкера в Персидском заливе. За день до этого тегеранский генерал пригрозил задержать судно под британскими флагами в отместку за то, что Королевские морпехи задержали иранский супертанкер.

В субботу программы слежения за морскими судами показали, что британский танкер с нефтью Pacific Voyager прекратил движение и сменил свой статус на "не под командованием". Вспомнив вчерашние угрозы со стороны Ирана, многие подумали, что он-таки совершил захват судна ради мести.

Позже источники Уайтхолла сообщили, что ничего не обычного не произошло. "Ничего не происходит. Корабль просто дрейфует, потому что еще рано отправляться в порт. Он не подавал никаких сигналов бедствия и не показывал никаких проблем на борту".

Иран назвал подозрения как" сфабрикованные". КСИР цитирует неназванные высокопоставленные иранские правительственные источники, отрицающие, что лодка была захвачена.


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