RwandAir запускает сервис для помощи больным детям

RwandAir, флагман страны, сотрудничает с израильской благотворительной организацией "Спасите сердце ребенка" (SACH) и на этой неделе доставила первых восемь детей и их семьи. Авиакомпания начала выполнять прямые рейсы между Кигали и Тель-Авивом в прошлом месяце.
Состояние детей и их медицинские потребности определяются израильскими врачами, которые вылетают в Кигалийский учебный госпиталь и проводят оценку вместе с коллегами из Руанды.
Затем рейсы организуются в сотрудничестве с благотворительной организацией, которая уже работает с детьми из Танзании, Занзибара, Эфиопии, Ирака, Соломоновых Островов и Палестинской автономии.
Директор SACH Саймон Фишер сказал, что новый рейс значительно поддержит возможность центра спасти еще больше молодых руандийских жизней.