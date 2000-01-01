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RwandAir запускает сервис для помощи больным детям | Фото:06.07 14:52   MIGnews.com

RwandAir запускает сервис для помощи больным детям

Национальная авиакомпания Руанды начала специальную программу по доставке детей в Израиль для лечения сердечных заболеваний в клинике под Тель-Авивом.

Об этом в субботу, 6 июля пишет газета Jewish News.

RwandAir, флагман страны, сотрудничает с израильской благотворительной организацией "Спасите сердце ребенка" (SACH) и на этой неделе доставила первых восемь детей и их семьи. Авиакомпания начала выполнять прямые рейсы между Кигали и Тель-Авивом в прошлом месяце.

Состояние детей и их медицинские потребности определяются израильскими врачами, которые вылетают в Кигалийский учебный госпиталь и проводят оценку вместе с коллегами из Руанды.

Затем рейсы организуются в сотрудничестве с благотворительной организацией, которая уже работает с детьми из Танзании, Занзибара, Эфиопии, Ирака, Соломоновых Островов и Палестинской автономии.

Директор SACH Саймон Фишер сказал, что новый рейс значительно поддержит возможность центра спасти еще больше молодых руандийских жизней.


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