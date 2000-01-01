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Израильский производитель пива оказался в центре скандала | Фото:06.07 14:14   MIGnews.com

Израильский производитель пива оказался в центре скандала

Израильскому производителю пива пришлось извинится, после того как граждане Индии выразили негодование из-за размещения на пивной банке портрета легендарного лидера Махатмы Ганди.

Об этом в субботу, 6 июля пишет The Times of Israel.

По данным издания, в этом году израильское предприятие Malka Beer выпустило целую серию пива в банках с портретами известных личностей, сообщается в среду на новостном сайте India Today.

Источники отмечают, что портрет Ганди вызвал дипломатический конфликт между Дели и Иерусалимом.

"Malka Beer приносит свои искренние извинения народу и правительству Индии за оскорбление их чувств. Мы очень уважаем и ценим Махатму Ганди и сожалеем о наших действиях", - заявил менеджер компании Гилад Дрор.

Ресурс Ynet передает, что фотография Ганди разозлила индийских иммигрантов в Израиле, которые довели этот вопрос до сведения индийского посольства в Тель-Авиве.

Представители израильского предприятия также признались, что они не знали о том, что Ганди выступал за запрет продажи алкоголя в Индии.


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