Израильский производитель пива оказался в центре скандала

По данным издания, в этом году израильское предприятие Malka Beer выпустило целую серию пива в банках с портретами известных личностей, сообщается в среду на новостном сайте India Today.
Источники отмечают, что портрет Ганди вызвал дипломатический конфликт между Дели и Иерусалимом.
"Malka Beer приносит свои искренние извинения народу и правительству Индии за оскорбление их чувств. Мы очень уважаем и ценим Махатму Ганди и сожалеем о наших действиях", - заявил менеджер компании Гилад Дрор.
Ресурс Ynet передает, что фотография Ганди разозлила индийских иммигрантов в Израиле, которые довели этот вопрос до сведения индийского посольства в Тель-Авиве.
Представители израильского предприятия также признались, что они не знали о том, что Ганди выступал за запрет продажи алкоголя в Индии.