Взрыв в Азербайджане унес жизни двух военных

Два солдата были убиты и один ранен после того, как в субботу на военной базе в Азербайджане взорвался танковый снаряд, сообщает российское информационное агентство РИА со ссылкой на заявление министерства обороны Азербайджана, передает Reuters.
"Утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай. В результате взрыва заряда танкового снаряда погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу. Получил тяжелое ранение Мамедов Нурлан Рагим оглу", - говорится в заявлении военного ведомства.
Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, взрыв прогремел вследствие падения заряда танкового снаряда из рук военнослужащего.