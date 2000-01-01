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Взрыв в Азербайджане унес жизни двух военных | Фото:06.07 13:17   MIGnews.com

Взрыв в Азербайджане унес жизни двух военных

Два солдата были убиты и один ранен после того, как в субботу на военной базе в Азербайджане взорвался танковый снаряд, сообщает российское информационное агентство РИА со ссылкой на заявление министерства обороны Азербайджана, передает Reuters.

"Утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай. В результате взрыва заряда танкового снаряда погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу. Получил тяжелое ранение Мамедов Нурлан Рагим оглу", - говорится в заявлении военного ведомства.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, взрыв прогремел вследствие падения заряда танкового снаряда из рук военнослужащего.

На данный момент ведется расследование трагедии.


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