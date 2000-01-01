Французскому комику-антисемиту дали 2 года тюрьмы

Кроме того, шоумен должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч евро.
Между тем, источники отмечают, что комик вряд ли будет отбывать двухлетний срок в соответствии с условиями, которые позволят ему выполнять общественные работы.
По данным источников, ранее представители фемиды признали виновной супругу артиста, Ноэми Монтань, в аналогичных преступлениях и приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы условно.
Как известно, ранее Дьедонне неоднократно обвиняли в разжигании этнической ненависти, оправдании терроризма и отрицании Холокоста.
Также французское правительство часто запрещало выступления 53-летнего артиста, в которых шутил на антисемитские темы.
В 2014 году тогдашний премьер-министр социалистов Мануэль Вальс попытался заставить региональные власти запретить представления Дьедонна, утверждая, что они представляют угрозу общественной безопасности.