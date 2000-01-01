Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Французскому комику-антисемиту дали 2 года тюрьмы | Фото:06.07 12:05   MIGnews.com

Французскому комику-антисемиту дали 2 года тюрьмы

В пятницу суд в Париже приговорил популярного комика Дьедонне, известного своими антисемитскими выступлениями, к двум годам тюремного заключения за налоговое мошенничество и отмывание денег.

Об этом в субботу, 6 июля сообщает The Times of Israel.

Кроме того, шоумен должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч евро.

Между тем, источники отмечают, что комик вряд ли будет отбывать двухлетний срок в соответствии с условиями, которые позволят ему выполнять общественные работы.

По данным источников, ранее представители фемиды признали виновной супругу артиста, Ноэми Монтань, в аналогичных преступлениях и приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы условно.

Как известно, ранее Дьедонне неоднократно обвиняли в разжигании этнической ненависти, оправдании терроризма и отрицании Холокоста.

Также французское правительство часто запрещало выступления 53-летнего артиста, в которых шутил на антисемитские темы.

В 2014 году тогдашний премьер-министр социалистов Мануэль Вальс попытался заставить региональные власти запретить представления Дьедонна, утверждая, что они представляют угрозу общественной безопасности.

Комику удалось отменить некоторые запреты.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
Мгновенная карма: поджигатель синагоги сам чуть не сгорел
15:41
Иран отрицает захват британского нефтяного танкера
14:52
RwandAir запускает сервис для помощи больным детям
14:43
Руины Вавилона в Ираке стали частью наследия ЮНЕСКО
14:14
Израильский производитель пива оказался в центре скандала
14:05
Активисты BDS призывают Джей Ло отменить шоу в Израиле
13:17
Взрыв в Азербайджане унес жизни двух военных
13:05
Корейская комедия откроет кинофестиваль в Иерусалиме
12:27
Украинская синагога получила посвященный ей свиток Торы
11:35
Беспорядки на границе с Газой: 40 палестинцев пострадали
11:12
Тегеран обещает симметричный ответ нарушителям СВПД
11:05
В Израиле открывается Международная олимпиада по физике
10:50
В Греции задержали 5.2 тонны «наркотика джихадистов»
10:02
Моше Фейглин: союз с Беннетом, военный контроль над Газой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus