06.07 10:50 MIGnews.com

В Греции задержали 5.2 тонны «наркотика джихадистов»

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Крупнейшая в мире партия синтетического наркотика каптагон — 5,25 тонны на 660 миллионов долларов была изъята в ходе совместной операции представителей силовых структур Греции.Каптагон (торговое название фенэтиллина) является психотропным веществом, его называют «наркотиком джихадистов», так как его часто используют террористы на Ближнем Востоке.Совместную операцию проводили сотрудники отдела по борьбе с наркотиками и оружием оперативного управления SDOE Аттики вместе с греческой полицией и береговой охраной и портовой службой. Для проведения операции потребовалась неделя, ежедневно были задействованы 20 человек.Были задержаны три контейнера, прибывшие из Сирии. Общее количество изъятых и конфискованных таблеток каптагон (captagon) составляет 5 тонн 250 килограммов и 500 граммов, что соответствует 33078150 таблеткам.