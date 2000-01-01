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Галилея: золотоискатели застряли в ловушке под землей | Фото:06.06 08:17   MIGnews.com

Галилея: золотоискатели застряли в ловушке под землей

Трое мужчин отправились искать золото и старинные предметы в пещере возле деревни Иксал (Галилея), однако оказались в ловушке.

По данным 13 канала, золотоискатели застряли на глубине в несколько метров вечером, 5 июня.

На место происшествия были привлечены дополнительные силы, поскольку возле пещеры собрались зеваки и вмешивались в спасательную операцию. Полиция оцепила место ЧП.

Мужчин извлекли из ловушки несколько часов спустя. Все трое были госпитализированы при помощи вертолета.

Два человека получили ранения средней степени тяжести, третий обошелся легкими травмами и вскоре был отпущен домой.


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