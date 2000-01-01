07.06 04:45 MIGnews.com

Иран не будет расшифровывать черные ящики украинского Boeing

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Расследование дела о сбитом в январе 2020 года над Тегераном самолете Международных авиалиний Украины практически закончено.Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Alarabiya."Расследование почти закончено и нет двусмысленности. Мы знаем, что произошло", - отметил он.При этом замминистра сообщил, что анализ бортовых самописцев самолета - единственный оставшийся этап расследования."Мы не считаем, что черные ящики содержат важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - убежден чиновник.