07.06 04:45 MIGnews.com
Иран не будет расшифровывать черные ящики украинского Boeing
Расследование дела о сбитом в январе 2020 года над Тегераном самолете Международных авиалиний Украины практически закончено.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Alarabiya.
"Расследование почти закончено и нет двусмысленности. Мы знаем, что произошло", - отметил он.
При этом замминистра сообщил, что анализ бортовых самописцев самолета - единственный оставшийся этап расследования.
"Мы не считаем, что черные ящики содержат важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - убежден чиновник.
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