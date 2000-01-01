07.06 02:12 MIGnews.com

В Сирии прогремел мощный взрыв: семеро погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Возле сирийского города Рас-эль-Айн, который расположен неподалеку от границы с Турцией, взорвался заминированный автомобиль.В результате происшествия погибли по меньшей мере восемь человек, еще семеро – получили ранения сообщает агентство SANA.Все жертвы и пострадавшие из числа гражданского населения. Кроме того, при взрыве также были повреждены и сгорели сразу несколько транспортных средств.