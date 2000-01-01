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В Сирии прогремел мощный взрыв: семеро погибших | Фото:07.06 02:12   MIGnews.com

В Сирии прогремел мощный взрыв: семеро погибших

Возле сирийского города Рас-эль-Айн, который расположен неподалеку от границы с Турцией, взорвался заминированный автомобиль.

В результате происшествия погибли по меньшей мере восемь человек, еще семеро – получили ранения сообщает агентство SANA.

Все жертвы и пострадавшие из числа гражданского населения. Кроме того, при взрыве также были повреждены и сгорели сразу несколько транспортных средств.


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