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COVID-19: за сутки 46 новых случаев, трое погибших | Фото:06.06 20:23   MIGnews.com

COVID-19: за сутки 46 новых случаев, трое погибших

На протяжении субботы, 6 июня, в Израиле зафиксировано 46 новых случая инфицирования смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Общее число заразившихся достигло 17 752 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Кроме того, сообщается еще о трех смертельных случаях, в результате чего число погибших достигло 295 человек.

На сегодняшний день в больницах находятся 2407 зараженных пациентов. 39 инфицированных в тяжелом состоянии, из них 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 39 человек находятся в умеренном состоянии, а у остальных - легкие симптомы.


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