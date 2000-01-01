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Ученые: большинство больных коронавирусом –незаразны | Фото:06.06 19:11   MIGnews.com

Ученые: большинство больных коронавирусом –незаразны

Примерно 70% людей, заболевших смертоносным китайским коронавирусом COVID-19, не смогут инфицировать окружающих.

К такому выводу пришли ученые из Гонконгского университета по итогам нового исследования, в ходе которого были изучены несколько групп пациентов.

По их мнению, основной причиной пандемии стали так называемые "суперносители" – инфицированные, распространяющие заболевание среди большого количества людей. Так, согласно исследованию, около 20% больных являются причиной заражения всех остальных.

Кроме того, все случаи распространения произошли в закрытом помещении.


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