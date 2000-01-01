06.06 19:11 MIGnews.com

Ученые: большинство больных коронавирусом –незаразны

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Примерно 70% людей, заболевших смертоносным китайским коронавирусом COVID-19, не смогут инфицировать окружающих.К такому выводу пришли ученые из Гонконгского университета по итогам нового исследования, в ходе которого были изучены несколько групп пациентов.По их мнению, основной причиной пандемии стали так называемые "суперносители" – инфицированные, распространяющие заболевание среди большого количества людей. Так, согласно исследованию, около 20% больных являются причиной заражения всех остальных.Кроме того, все случаи распространения произошли в закрытом помещении.