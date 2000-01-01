06.06 18:50 MIGnews.com

Троих кладоискателей спасли из пещеры на севере Израиля

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Полиция и экстренные службы спасли троих кладоискателей из пещеры на севере Израиля.Все трое находились в пещере возле города Иксал, где они искали золото и предметы древности. Одного из мужчин доставили в медицинский центр Рамбам в Хайфе, а другого – в медицинский центр Хамек в Афуле. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное. Третьего пострадавшего отвезли в больницу в Назарете, однако от медицинской помощи он отказался.В какой-то момент спасателям пришлось вызвать подкрепление, чтобы оттеснить сотни зевак, присутствие которых мешало работе спасателей.