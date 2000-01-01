06.06 17:26 MIGnews.com

ХАМАС призвали не допустить новых самоубийств в тюрьмах

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Главари террористической организации ХАМАС должны предотвратить новые самоубийства в тюрьмах на территории Сектора Газа.С таким призывом выступил ряд палестинских правозащитных организаций, передает The Jerusalem Post.Требование НПО прозвучало на фоне сообщения о том, что 29 мая 19-летний Муаз Ахмад Абу Амра повесился в своей тюремной камере. Парень является уже третьим заключенным, покончившим с собой в центрах заключения ХАМАС в течение последних трех лет.