06.06 16:02 MIGnews.com

Пляжи по всему Израилю закрываются из-за наплыва посетителей

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Администрация закрыла пляжи в Тель-Авиве, Ришон ле-Цион и ряде других городов по всему Израилю.Причиной тому послужило достижения ими максимальной пропускной способности, установленной в рамках карантинных ограничений из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Кроме того, с пляжа в Герцлии в критическом состоянии эвакуировали 60-летняю женщину, которая практически утонула.