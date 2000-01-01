06.06 16:02 MIGnews.com
Пляжи по всему Израилю закрываются из-за наплыва посетителей
Администрация закрыла пляжи в Тель-Авиве, Ришон ле-Цион и ряде других городов по всему Израилю.
Причиной тому послужило достижения ими максимальной пропускной способности, установленной в рамках карантинных ограничений из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.
Кроме того, с пляжа в Герцлии в критическом состоянии эвакуировали 60-летняю женщину, которая практически утонула.
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