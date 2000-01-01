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Пляжи по всему Израилю закрываются из-за наплыва посетителей | Фото:06.06 16:02   MIGnews.com

Пляжи по всему Израилю закрываются из-за наплыва посетителей

Администрация закрыла пляжи в Тель-Авиве, Ришон ле-Цион и ряде других городов по всему Израилю.

Причиной тому послужило достижения ими максимальной пропускной способности, установленной в рамках карантинных ограничений из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Кроме того, с пляжа в Герцлии в критическом состоянии эвакуировали 60-летняю женщину, которая практически утонула.


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