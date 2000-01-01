06.06 15:20 MIGnews.com
В Лоде из автоматов расстреляли троих мужчин
В Городе Лод неизвестные застрелили троих 40 летних мужчин, которые находились в авто.
Об этом сообщает интернет-издание Haaretz со ссылкой на свои источники в полиции.
По предварительным данным, погибших застрелили из автоматического оружия. Двое мужчин сидели спереди, а третий – на заднем сидении. Все они умерли на месте происшествия.
В полиции связывают стрельбу с продолжающимся конфликтом между семейными преступными организациями в районе Джавариш близлежащего города Рамла.
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