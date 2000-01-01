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В Лоде из автоматов расстреляли троих мужчин | Фото:06.06 15:20   MIGnews.com

В Лоде из автоматов расстреляли троих мужчин

В Городе Лод неизвестные застрелили троих 40 летних мужчин, которые находились в авто.

Об этом сообщает интернет-издание Haaretz со ссылкой на свои источники в полиции.

По предварительным данным, погибших застрелили из автоматического оружия. Двое мужчин сидели спереди, а третий – на заднем сидении. Все они умерли на месте происшествия.

В полиции связывают стрельбу с продолжающимся конфликтом между семейными преступными организациями в районе Джавариш близлежащего города Рамла.


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