06.06 15:20 MIGnews.com

В Лоде из автоматов расстреляли троих мужчин

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В Городе Лод неизвестные застрелили троих 40 летних мужчин, которые находились в авто.Об этом сообщает интернет-издание Haaretz со ссылкой на свои источники в полиции.По предварительным данным, погибших застрелили из автоматического оружия. Двое мужчин сидели спереди, а третий – на заднем сидении. Все они умерли на месте происшествия.В полиции связывают стрельбу с продолжающимся конфликтом между семейными преступными организациями в районе Джавариш близлежащего города Рамла.