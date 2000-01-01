06.06 14:17 MIGnews.com

ПА: число зараженных COVID-49 достигло 643

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В Палестинской автономии число зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 возросло до 643.Об этом в субботу, 6 июня, сообщило министерство здравоохранения ПА.Всего от коронавируса полностью вылечились и были выписаны из больниц 555 человек. Активных носителей вируса – 104 человека.В статистику включены случаи заражения в ПА, в секторе Газа и в арабских кварталах Иерусалима. С момента начала пандемии протестировано около 40 тысяч человек.