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ПА: число зараженных COVID-49 достигло 643 | Фото:06.06 14:17   MIGnews.com

ПА: число зараженных COVID-49 достигло 643

В Палестинской автономии число зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 возросло до 643.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщило министерство здравоохранения ПА.

Всего от коронавируса полностью вылечились и были выписаны из больниц 555 человек. Активных носителей вируса – 104 человека.

В статистику включены случаи заражения в ПА, в секторе Газа и в арабских кварталах Иерусалима. С момента начала пандемии протестировано около 40 тысяч человек.


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