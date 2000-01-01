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В Израиле – 17706 зараженных, 292 жертвы COVID-19 | Фото:06.06 12:11   MIGnews.com

В Израиле – 17706 зараженных, 292 жертвы COVID-19

По состоянию на утро, 6 июня, в Израиле было зарегистрировано 123 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности.

По данным ведомства, всего количество инфицированных возросло до 17 706, тогда как в четверг министерство здравоохранения сообщало о 17 495 больных.

Число жертв в настоящее время составляет 292 человека. 29 зараженных находятся в тяжелом состоянии, из них 23 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 36 находятся в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что в пятницу в Израиле было проведено рекордное количество тестов на коронавирус – 16 133 человека. До этого было проведено 15 367 анализов.


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