06.06 11:50 MIGnews.com

Герцлия: ЧП с пожилой женщиной на пляже

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В субботу, 6 июня, 70-летняя женщина чуть не утонула у пляжа для инвалидов в Герцлии.Об этом сообщают израильские СМИ."Когда мы прибыли на пляж, мы присоединились к спасателям, пытавшимся реанимировать женщину, у которой не было пульса и дыхания. Они рассказали нам о том, что они вытащили ее из воды и сразу начали отказывать медицинскую помощь", – сообщили медики.По словам представителей службы скорой помощи "Маген Давид Адом", они продолжили реанимационные мероприятия.Когда состояние пострадавшей стабилизировалось, ее поместили в реанимационный автомобиль и доставили в больницу в критическом состоянии в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.