Французские военные ликвидировали одного из лидеров международной террористической группировки "Аль-Каида" Абдельмалека Друкделя.
Об этом объявило министерство обороны Франции, передает EuroNews.
Уточняется, что ООН называла террориста "эмиром" Салафитской группы проповеди джихада, которая стала известна, как "Организация Аль-Каида в исламском Магрибе".
По данным оборонного ведомства, Друкдель и еще несколько человек из его окружения погибли в среду в ходе спецоперации французской армии на севере Мали. До этого международные силы захватили одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" в Сахаре Мохамеда эль Мбрабата.