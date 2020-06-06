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Франция ликвидировала одного из лидеров `Аль-Каиды` | Фото:06.06 11:08   MIGnews.com

Ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"

Французские военные ликвидировали одного из лидеров международной террористической группировки "Аль-Каида" Абдельмалека Друкделя.

Об этом объявило министерство обороны Франции, передает EuroNews.

Уточняется, что ООН называла террориста "эмиром" Салафитской группы проповеди джихада, которая стала известна, как "Организация Аль-Каида в исламском Магрибе".



По данным оборонного ведомства, Друкдель и еще несколько человек из его окружения погибли в среду в ходе спецоперации французской армии на севере Мали. До этого международные силы захватили одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" в Сахаре Мохамеда эль Мбрабата.


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