Живого Бари Алибасова объявили мертвым

Несколько информационных порталов и Telegram-каналов сообщили о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова. Однако известно, что продюсер просто попал в реанимацию с серьезным отправление после того как выпил жидкость для промывки труб, сообщает topnews.
Первыми о кончине Алибасова сообщил Telegram-канал Минаева и Mash, потом издание Esquire, которое находится под руководством главного редактора российского Сергея Минаева.
Позже, когда иформация уже добралась до СМИ, пресс-секретарь продюсера Вадим Горжанкин в беседе с телеканалом «360» опроверг эту информацию.
«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой. У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии», — пояснил он.