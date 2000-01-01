Аббас позвонил Ривлину

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас сегодня позвонил президенту Израиля Реувену Ривлину, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью его супруги Нехамы Ривлин, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Wafa.
Ривлин поблагодарил Аббаса за телефонный звонок и пожелал ему счастливых праздников по случаю мусульманского праздника Рамадан.
Напомним, Нехама Ривлин была похоронена вчера в столичном Иерусалиме. Жена президента ушла из жизни в возрасте 73 лет, не дожив до своего дня рождения буквально один день.