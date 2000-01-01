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Аббас позвонил Ривлину | Фото:06.06 19:02   MIGnews.com

Аббас позвонил Ривлину

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас сегодня позвонил президенту Израиля Реувену Ривлину, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью его супруги Нехамы Ривлин, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Wafa.

Ривлин поблагодарил Аббаса за телефонный звонок и пожелал ему счастливых праздников по случаю мусульманского праздника Рамадан.

Напомним, Нехама Ривлин была похоронена вчера в столичном Иерусалиме. Жена президента ушла из жизни в возрасте 73 лет, не дожив до своего дня рождения буквально один день.


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