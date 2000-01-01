Гей-парад в Иерусалиме: задержан мужчина с ножом

Полиция Израиля задержала мужчину с ножом неподалеку от места проведения гей-парада, который недавно стартовал в столичном Иерусалиме, информирует The Times of Israel.
В официальном заявлении говорится, что внимание на подозрительно выглядевшего мужчину обратили сотрудники правоохранительных органов, работавшие под прикрытием. При обыске стражи порядка обнаружили у злоумышленника нож.
Полиция сообщает, что подозреваемый отказался назвать свое имя и был передан для допроса.
Между тем, издание отмечает, что сегодня безопасность участников Гей-прайда в Иерусалиме обеспечивают две с половиной тысячи правоохранителей.
Напомним, что сегодня в столице началось очередное масштабное мероприятие, организованное представителями ЛГБТ-сообщества.
Участники мероприятия начали собираться на территории Парка Колокола Свободы. В пять часов участники парада колонной двинутся в сторону Парка Независимости.
Ожидается, что количество участников гей-парада в Иерусалиме в этом году достигнет примерно 30 000 человек из разных стран мира.