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Гей-парад в Иерусалиме: задержан мужчина с ножом | Фото:06.06 17:31   MIGnews.com

Гей-парад в Иерусалиме: задержан мужчина с ножом

Полиция Израиля задержала мужчину с ножом неподалеку от места проведения гей-парада, который недавно стартовал в столичном Иерусалиме, информирует The Times of Israel.

В официальном заявлении говорится, что внимание на подозрительно выглядевшего мужчину обратили сотрудники правоохранительных органов, работавшие под прикрытием. При обыске стражи порядка обнаружили у злоумышленника нож.

Полиция сообщает, что подозреваемый отказался назвать свое имя и был передан для допроса.

Между тем, издание отмечает, что сегодня безопасность участников Гей-прайда в Иерусалиме обеспечивают две с половиной тысячи правоохранителей.

Напомним, что сегодня в столице началось очередное масштабное мероприятие, организованное представителями ЛГБТ-сообщества.

Участники мероприятия начали собираться на территории Парка Колокола Свободы. В пять часов участники парада колонной двинутся в сторону Парка Независимости.

Ожидается, что количество участников гей-парада в Иерусалиме в этом году достигнет примерно 30 000 человек из разных стран мира.


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