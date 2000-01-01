06.06 16:28 MIGnews.com
Госслужащий обвиняется в распространении секретных данных
Кибер-отдел в Генеральной прокуратуре предъявил обвинение государственному служащему за передачу секретной информации без получения надлежащего разрешения.
Об этом в четверг, 6 июня, сообщает The Times of Israel
.
В обвинительном заключении, поданном в Окружной суд Иерусалима, государственного служащего обвиняют в краже, а также хранении и передаче информации, содержащей секретные данные.
Прокуратора настаивает на том, что эти обвинения являются очень серьезными, а поэтому подозреваемый должен оставаться под стражей в течение всего судебного разбирательства.
В заявлении Министерства юстиции говорится, что имела место передача секретной и очень секретной информации.
Суд постановил запретить передачу информации по этому делу сотрудникам СМИ.
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