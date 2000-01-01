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Погибшие в Арава 3 месяца назад репатриировались из Франции 06.06 15:45   MIGnews.com

Погибшие в Арава 3 месяца назад репатриировались из Франции

Израильские СМИ сообщают новые подробности о тяжелой аварии в Арава, на шоссе 90 близ перекрестка Паран.

В аварию попала семья новых репатриантов из Франции. Семья перебралась в Израиль три месяца назад и ехала на отдых.

Дети – девочки четырех и семи лет – погибли. Их родители получили ранения средней степени тяжести. Младенец в возрасте одного года и трех месяцев получил легкие ранения.

Семья ехала из Тель-Авива в Эйлат.

В машине, с которой столкнулся автомобиль репатриантов, два человека получили тяжелые ранения.

Раненные были эвакуированы вертолетами MADA и ЦАХАЛа в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.


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