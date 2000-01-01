Испанскому журналисту дали 9,5 лет за убийство израильтянина

Хулио де ла Гвардиа в октябре обвинили в непредумышленном убийстве и вождении под воздействием алкоголя после того, как его машина сбила 31-летнего ультра-ортодоксального пианиста, композитора и дирижера Хаима Тукачинского на Парижской площади в центре Иерусалима, когда тот возвращался после молитв у Западной стены в первую ночь праздника Суккот.
Де ла Гвардиа также обвинили в том, что он впоследствии покинул место происшествия, проехал на красный свет и превысил скорость.
Спустя час после аварии он был задержан полицией. Было установлено, что алкоголь в его крови в три раза превышает допустимый уровень.