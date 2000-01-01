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Испанскому журналисту дали 9,5 лет за убийство израильтянина | Фото:06.06 15:45   MIGnews.com

Испанскому журналисту дали 9,5 лет за убийство израильтянина

Испанский журналист, обвиняемый в совершении наезда и убийства пешехода в Иерусалиме в сентябре, заключил сделку с прокуратурой, согласно которой он будет отбывать в тюрьме 9,5 лет.

Об этом в четверг, 6 июня, сообщает The Times of Israel.

Хулио де ла Гвардиа в октябре обвинили в непредумышленном убийстве и вождении под воздействием алкоголя после того, как его машина сбила 31-летнего ультра-ортодоксального пианиста, композитора и дирижера Хаима Тукачинского на Парижской площади в центре Иерусалима, когда тот возвращался после молитв у Западной стены в первую ночь праздника Суккот.

Де ла Гвардиа также обвинили в том, что он впоследствии покинул место происшествия, проехал на красный свет и превысил скорость.

Спустя час после аварии он был задержан полицией. Было установлено, что алкоголь в его крови в три раза превышает допустимый уровень.


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