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Жуткая авария на юге Израиля: погибли две девочки | Фото:06.06 15:29   MIGnews.com

Жуткая авария на юге Израиля: погибли две девочки

Две девочки в возрасте 4 и 7 лет погибли сегодня вследствие жуткой аварии в южной части Израиля, информирует The Times of Israel.

Трагедия произошла на автомобильном шоссе 90, между населенными пунктами Эйн-Яхав и Паран.

Как объяснили в полиции, ДТП случилось в результате лобового столкновения двух транспортных средств. Еще пять человек при этом пострадали, а двое мужчин в возрасте около сорока лет были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Все раненые были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве гражданскими и военными вертолетами.

Отмечается, что родители девочек, а также их маленький брат остались живы.

Шоссе 90 было закрыто из-за аварии, а стражи порядка перенаправили автомобилистов на другие дороги.

Информация о причинах столкновения пока не поступала.

Сотрудники полиции и службы безопасности дорожного движения начали расследование.


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