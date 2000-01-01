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Франция: служитель мечети напал на телеоператора 06.06 18:05   MIGnews.com

Телеоператор атакован в мечети в Нормандии

Международная организация “Репортеры без границ” осуждает жестокое нападение на телеоператора французского информационно-развлекательного канала France 3, совершенное служителем мечети. Нападение произошло 3 июня в Нормандии, на севере Франции. Служитель хотел помешать оператору снять фоновые кадры на улице для репортажа об имаме мечети.

После сильной ссоры перед мечетью нападавший втянул оператора внутрь и удерживал его там силой, пока не прибыла полиция. В ходе драки камера была повреждена. Пострадавший потерял журналистский бейджик, который был поднят и сфотографирован другим человеком.

Глава отделения “Репортеры без границ” по Евросоюзу и Балканам Полин Адес-Мевель, заявила, что организация “решительно осуждает” данный акт насилия. Она подчеркнула, что журналисты и операторы часто становятся жертвами нападений во время выполнения своих обязанностей.

Адес-Мевель также считает, что нужно осудить “с предельной решительностью” тот факт, что удостоверение телеоператора было сфотографировано для дальнейших угроз.

Против служителя мечети ведется следствие по подозрению в “краже с применением насилия”, но при этом его не задержали. Пострадавшему оператору был предоставлен пятидневный медицинский отпуск.


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