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Сирийский генерал, связанный с “Хизбаллой”, убит 06.06 17:20   MIGnews.com

Сирийский генерал, связанный с “Хизбаллой”, убит

Лондонская саудовская ежедневная газета Asharq Al-Awsat сообщает, что во вторник во время поездки в Эс-Сувайду (Сирия) был застрелен бригадный генерал сирийской армии Джамал аль-Ахмад.

Другой источник, Intelli Times, пишет, что убитый входил в группу сирийских офицеров, которым поручили поддерживать связь с “Хизбаллой” в районе Швейды, в частности с командиром террористической организации в Южной Сирии Муниром Али Наимом Шаити. Он отвечает за строительство военной инфраструктуры “Хизбаллы” на Голанских высотах в Сирии.


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