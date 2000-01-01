06.06 10:05 MIGnews.com

Убитый в Кфар Касем - член семьи депутата Кнессета

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По сообщениям в израильских СМИ, убитый прошлой ночью во время массовых беспорядков в Кфар Касем араб является членом семьи депутата Кнессета.26-летний Ахмед Таха - близкий родственник депутата Иссауи Фараджа (Мерец), сообщает Маарив.Фарадж безжалостно атаковал полицию: “Человек хладнокровно расстрелян охранником, до каких пор продолжат лить кровь арабов безнаказанно? В городе - хаос. Полиция, вместо того, чтобы расследовать шесть убийств в Кфар Касем - сама стала соучастницей в седьмом. Убитый - брат моей жены. Она рыдает уже пять часов, люди не понимают, какое несчастье обрушилось на семью”.Фарадж добавил: “Уже полтора года, как существует полицейская станция в Кфар Касем , произошло 14 убийств, ни один человек не задержан по этим делам. Только в прошлый четверг произошло двойное убийство на выходе из мечети. Мы пригласили сюда полицию, потому что мы хотели, чтобы она поддерживала порядок, и вместо этого она принимает участие в убийствах. Это был 26-летний женатый молодой человек - и теперь в наше общине - еще одна вдова, в чем вина его семьи, смотрите как легко убить. Мы ждем, что будет суд, что убийцу начнут судить уже сегодня, а не завтра. Все это место снималось на камеры - мы требуем, чтобы нам показали все материалы”.