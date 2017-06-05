06.06 06:52 MIGnews.com

Мятеж в Кфар Касем: убит араб, сожжены патрульные машины

תיעוד מהעימותים בכפר קאסם בין התושבים למשטרה בעקבות מקרי הרצח האחרונים בעיר @doronhe @samiaah10 pic.twitter.com/sD57m8dxh4 — חדשות 10 (@news10) June 5, 2017

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Минувшей ночью в Кфар Касем произошли масштабные столкновения местных жителей и полиции.Мятеж в Кфар Касем поднялся на фоне конфликта полиции и охранной компании, оперирующей в городе.После ареста одного из жителей города толпа молодых людей собралась у полицейской станции и попыталась взять ее штурмом, чтобы освободить арестованного.Толпа осыпала станцию градом камней. Полицейские открыли огонь в воздух.В ходе столкновений гражданский охранник убил выстрелом одного из молодых арабов. Молодой человек убит на входе в полицейскую станцию.Полицейская станция была подожжена.Член Кнессета Ахмед Тиби немедленно прибыл к месту событий. Он утверждает, что резиденты Кфар Касема злы на полицию из-за того, что та не в состоянии остановить волну убийств, захлестнувших город, Он сообщил следующее: “Жители города ждали, что полиция наконец займется реальными убийцами. Вместо этого подразделения Ясам, вошедшие в город атаковали охранников и тех, кто ответственен за охрану”. Тиби утверждает, что мятеж вспыхнул только после того, как был арестован глава охранной компании города.Жители города утверждают, что на фоне беспомощности и бездействия полиции в городе оперирует гражданская охранная компания. Полиция выступает против работы компании.По данным полиции, арест был произведен при проверке лицензий, и арестованный оказал сопротивление и напал на полицейских - после чего была атакована полицейская станция.Полиция также сообщила, что гражданский охранник открыл огонь по нападавшему только после того, как оказался в смертельной опасности.