Мятеж в Кфар Касем: убит араб, сожжены патрульные машины

В ходе столкновений гражданский охранник убил выстрелом одного из молодых арабов. Молодой человек убит на входе в полицейскую станцию.
Полицейская станция была подожжена.
Член Кнессета Ахмед Тиби немедленно прибыл к месту событий. Он утверждает, что резиденты Кфар Касема злы на полицию из-за того, что та не в состоянии остановить волну убийств, захлестнувших город, Он сообщил следующее: “Жители города ждали, что полиция наконец займется реальными убийцами. Вместо этого подразделения Ясам, вошедшие в город атаковали охранников и тех, кто ответственен за охрану”. Тиби утверждает, что мятеж вспыхнул только после того, как был арестован глава охранной компании города.
Жители города утверждают, что на фоне беспомощности и бездействия полиции в городе оперирует гражданская охранная компания. Полиция выступает против работы компании.
По данным полиции, арест был произведен при проверке лицензий, и арестованный оказал сопротивление и напал на полицейских - после чего была атакована полицейская станция.
Полиция также сообщила, что гражданский охранник открыл огонь по нападавшему только после того, как оказался в смертельной опасности.