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США опять нанесли удар по войскам Асада в Сирии | Фото: The U.S. Army/Flickr06.06 22:23   MIGnews.com

США опять нанесли удар по войскам Асада в Сирии

Антитеррористическая международная коалиция во главе с США вновь атаковала правительственные войска в Сирии. Как сообщает Associated Press удар нанесли по группе войск из 60 военных, артиллерии, средств ПВО, дислоцированных в Ат-Танфе.

Как сообщило командование коалиции, они атаковали после неоднократных предупреждений.

"Коалиция уничтожила дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, в пределах установленной зоны избежания конфликтов на юге Сирии 6 июня", – говорится в заявлении.

В результате удара две артиллерийские установки и зенитное оружие были разрушены, а один танк поврежден.

В коалиции отметили отсутствие намерений воевать с сирийским режимом, подчеркнув готовность защищаться, если силы, которые поддерживают существующих режим в Сирии, откажутся освободить зону избежания конфликтов.
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